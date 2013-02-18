Исаков Даниил Абумуслимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Даниил Абумуслимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.2013

Дочь: Исакова Фатима Данииловна

Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

Рождение ребёнка
02.07.2014

Сын: Исаков Муслим Даниилович

Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

Рождение ребёнка
21.01.2017

Сын: Исаков Абдуллах Даниилович

Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

Рождение ребёнка
04.11.2021

Дочь: Исакова Сумайя Данииловна

Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

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