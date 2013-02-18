Исаков Даниил Абумуслимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.2013
Дочь: Исакова Фатима Данииловна
Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
02.07.2014
Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
21.01.2017
Сын: Исаков Абдуллах Даниилович
Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
04.11.2021
Дочь: Исакова Сумайя Данииловна
Мать ребёнка: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна
Бракосочетание
Неизвестно