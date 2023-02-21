Гусейнова Оксана Нурмагомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1989
Рождение ребёнка
18.02.2013
Дочь: Исакова Фатима Данииловна
Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович
Рождение ребёнка
02.07.2014
Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович
Рождение ребёнка
21.01.2017
Сын: Исаков Абдуллах Даниилович
Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович
Рождение ребёнка
04.11.2021
Дочь: Исакова Сумайя Данииловна
Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович
Бракосочетание
Неизвестно