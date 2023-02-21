Гусейнова Оксана Нурмагомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1989

Отец: Гусейнов Нурмагомед Ахмедович

Мать: Абдулкадырова Рагимат Нуруллаевна

Рождение ребёнка
18.02.2013

Дочь: Исакова Фатима Данииловна

Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович

Рождение ребёнка
02.07.2014

Сын: Исаков Муслим Даниилович

Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович

Рождение ребёнка
21.01.2017

Сын: Исаков Абдуллах Даниилович

Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович

Рождение ребёнка
04.11.2021

Дочь: Исакова Сумайя Данииловна

Отец ребёнка: Исаков Даниил Абумуслимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Даниил Абумуслимович

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