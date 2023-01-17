Мамаев Акил Пантелемонович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти08.03.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамаев Яков Акилович
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.09.1850
Дочь: Надежда Акиловна
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.02.1854
Сын: Мамаев Иван Акилович
Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1855