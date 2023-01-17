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Мамаев Акил Пантелемонович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

08.03.1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Мать: Мамаева Гликерия Иванова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамаев Терентий Акилович

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамаев Яков Акилович

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1850

Дочь: Надежда Акиловна

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1854

Сын: Мамаев Иван Акилович

Мать ребёнка: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.03.1855
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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