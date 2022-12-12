Мамаева (?) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Гликерия Иванова

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Место рождения

д. Фёдора Покопьева

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Фёдора Покопьева
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мамаев Василий Пантелемонович

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мамаев Иван Пантелемонович

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Пантелемоновна

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мамаева Мелания Пантелемоновна

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Мамаев Пантелей Пантелемонович

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина Пантелемоновна

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Мамаев Акил Пантелемонович

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Пантелемоновна

Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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