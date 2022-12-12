Мамаева (?) Гликерия Иванова
Место рожденияд. Фёдора Покопьева
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Фёдора Покопьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мамаев Василий Пантелемонович
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Мамаев Иван Пантелемонович
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Пантелемоновна
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мамаева Мелания Пантелемоновна
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мамаев Пантелей Пантелемонович
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина Пантелемоновна
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мамаев Акил Пантелемонович
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Пантелемоновна
Отец ребёнка: Мамаев Пантелей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805