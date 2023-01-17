Мамаев Василий Пантелемонович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти18.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мамаев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Мамаев Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Соломона Васильевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1847