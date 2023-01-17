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Мамаев Василий Пантелемонович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

18.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Мамаев Пантелей Тимофеевич

Мать: Мамаева Гликерия Иванова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мамаев Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мамаев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Мамаев Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Соломона Васильевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Васильевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.03.1847
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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