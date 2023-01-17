Мамаева (?) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Пустая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Сингирёско ингинская десятина
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мамаев Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мамаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Мамаев Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Соломона Васильевна

Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Василий Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1850
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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