Мамаева (?) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Сингирёско ингинская десятина
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мамаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Мамаев Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Соломона Васильевна
Отец ребёнка: Мамаев Василий Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850