Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна
Место рожденияСаратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Дата рождения22.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892
Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Бракосочетание
09.11.1909
Саратовская губерния, Балашовский уезд, деревня Гришино
Рождение ребёнка
17.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богомазов Куприян Яковлевич
Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Смерть
Неизвестно