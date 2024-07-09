Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна 22.08.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Место рождения

Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино

Дата рождения

22.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892

Отец: Федосеев Павел Фёдорович

Мать: Федосеева Синкликитиния Павловна

Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Богомазов Куприян Яковлевич

Саратовская губерния, Балашовский уезд, деревня Гришино
Рождение ребёнка
17.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богомазов Куприян Яковлевич

Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Смерть
Неизвестно

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