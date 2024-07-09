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Богомазов Куприян Яковлевич

Место рождения

Саратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино

Дата рождения

26.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

1916 г.р.
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1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
1926 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1881

Отец: Богомазов Яков Иванович

Мать: Богомазова Прасковья Антоновна

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Богомазов Пётр Куприянович

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
02.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Похлебаева (Богомазова) Александра Куприяновна

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
15.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Богомазов Дмитрий Куприянович

Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно

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