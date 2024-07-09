Богомазов Куприян Яковлевич
Место рожденияСаратовская губерния, Сердобский уезд, деревня Гришино
Дата рождения26.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1881
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
1916
Сын: Богомазов Пётр Куприянович
Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
02.12.1918
Рождение ребёнка
1920
Сын: Похлебаева (Богомазова) Александра Куприяновна
Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1920
Рождение ребёнка
15.07.1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Богомазов Дмитрий Куприянович
Мать ребёнка: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно