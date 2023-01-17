Каштанова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанова Евдокия Васильевна

Каштанова Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Каштанов Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Каштанов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1909

Сын: Каштанов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close