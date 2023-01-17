Каштанова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
16.12.1906
Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1909
Сын: Каштанов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно