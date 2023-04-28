Каштанов Георгий (Егор) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каштанов Андрей

Мать: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Каштанов Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Каштанов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1909

Сын: Каштанов Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каштанова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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