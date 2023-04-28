Каштанов Георгий (Егор) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каштанов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1906
Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1909
Сын: Каштанов Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Каштанова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно