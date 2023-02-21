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Каштанов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1866

Дочь: Андрианова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Каштанов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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