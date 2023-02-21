Каштанов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1866
Дочь: Андрианова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1869
Сын: Каштанов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Георгий (Егор) Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно