Евентьев Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения13.05.1877
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877
Бракосочетание
26.05.1895
Рождение ребёнка
17.04.1897
Дочь: Евентьева Агапья Михайловна
Мать ребёнка: Шабынина Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1898
Дочь: Евентьева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Шабынина Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Евентьев Роман Михайлович
Мать ребёнка: Шабынина Просковья Андреевна