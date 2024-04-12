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Шабынина Просковья Андреевна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1873

Отец: Шабынин Андрей Семенович

Мать: Мизюрина Екатерина Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.05.1895

Муж: Евентьев Михаил Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1897

Дочь: Евентьева Агапья Михайловна

Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Евентьева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Евентьев Роман Михайлович

Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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