Шабынина Просковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1873
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1873
Бракосочетание
26.05.1895
Рождение ребёнка
17.04.1897
Дочь: Евентьева Агапья Михайловна
Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
01.09.1898
Дочь: Евентьева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Евентьев Роман Михайлович
Отец ребёнка: Евентьев Михаил Данилович