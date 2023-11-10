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Евентьева Пелагея Михайловна
Евентьева Пелагея Михайловна
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
01.09.1898
Пол
Женский
Отец
Евентьев Михаил Данилович
1877 г.р.
Мать
Шабынина Просковья Андреевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1898
Отец:
Евентьев Михаил Данилович
Мать:
Шабынина Просковья Андреевна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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