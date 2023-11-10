Евентьева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евентьева Пелагея Михайловна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1898

Отец: Евентьев Михаил Данилович

Мать: Шабынина Просковья Андреевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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