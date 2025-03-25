Потехин Илья
Место рожденияРязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти23.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: Потехин Потап
Мать: не указана
Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Рождение ребёнка
27.07.1926
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Петина (Потехина) Александра Ильинична
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Рождение ребёнка
1931
Сын: Потехин Алексей
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Потехин Виктор
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Растворцева (Потехина) Валентина
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Рождение ребёнка
13.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья
Смерть
23.01.1945
Фореллькруг/Сенне
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Фореллькруг/Сенне, могила 1579, список 14412, ряд 34