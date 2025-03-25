Потехин Илья 02.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потехин Илья

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Место рождения

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

23.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: Потехин Потап

Мать: не указана

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Рождение ребёнка
27.07.1926

Сын: Потехин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Петина (Потехина) Александра Ильинична

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Потехин Алексей

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
1935

Сын: Потехин Виктор

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Растворцева (Потехина) Валентина

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
13.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потехина (Бирчикова) Софья

Смерть
23.01.1945
Фореллькруг/Сенне
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Фореллькруг/Сенне, могила 1579, список 14412, ряд 34

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