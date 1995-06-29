Петина (Потехина) Александра 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петина (Потехина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

29.06.1995

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Потехин Илья

Мать: Потехина (Бирчикова) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
29.06.1995

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