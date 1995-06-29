Петина (Потехина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти29.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Потехин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
29.06.1995