Потехина (Бирчикова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1907
Дата смерти06.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1907
Рождение ребёнка
1924
Сын: Потехин Владимир
Отец ребёнка: Потехин Илья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Петина (Потехина) Александра
Отец ребёнка: Потехин Илья
Рождение ребёнка
1931
Сын: Потехин Алексей
Отец ребёнка: Потехин Илья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Потехин Виктор
Отец ребёнка: Потехин Илья
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Растворцева (Потехина) Валентина
Отец ребёнка: Потехин Илья
Рождение ребёнка
13.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потехин Илья
Смерть
06.01.1983
Липецкая область,поселок Лев Толстой
Похороны
Неизвестно
Липецкая область,поселок Лев Толстой