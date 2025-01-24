Потехина (Бирчикова) Софья ?.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потехина (Бирчикова) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1907

Дата смерти

06.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1907

Отец: Бирчиков Афанасий Алексеевич

Мать: Бирчикова (Дьякова) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1924

Сын: Потехин Владимир

Отец ребёнка: Потехин Илья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Петина (Потехина) Александра

Отец ребёнка: Потехин Илья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Потехин Алексей

Отец ребёнка: Потехин Илья

Рождение ребёнка
1935

Сын: Потехин Виктор

Отец ребёнка: Потехин Илья

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Растворцева (Потехина) Валентина

Отец ребёнка: Потехин Илья

Рождение ребёнка
13.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потехин Илья

Смерть
06.01.1983
Липецкая область,поселок Лев Толстой
Похороны
Неизвестно
Липецкая область,поселок Лев Толстой

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