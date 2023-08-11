Бухтоярова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Снегирева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Шишкина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно