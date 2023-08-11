Бухтоярова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтоярова Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Снегирева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Шишкина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно

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