Николаев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Ефим

Мать: Николаева Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Шишкина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Снегирева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтоярова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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