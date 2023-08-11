Николаев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Шишкина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Снегирева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бухтоярова Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно