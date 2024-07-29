Первиненко Протас Антонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Первиненко Антон Степанович
Мать: Первиненко Анна
Бракосочетание
28.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.
Сын: Первиненко Григорий Протасович
Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.
Сын: Первиненко Иван Протасович
Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Первиненко Данил Протасович
Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич
Смерть
Неизвестно