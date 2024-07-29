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Первиненко Протас Антонович

Место рождения

Заретенье, Черствятская волость, Лепельский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Первиненко Антон Степанович

Мать: Первиненко Анна

Заретенье, Черствятская волость, Лепельский уезд
Бракосочетание
28.10.1901 ст.

Жена: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.

Сын: Первиненко Григорий Протасович

Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.

Сын: Первиненко Иван Протасович

Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Первиненко Данил Протасович

Мать ребёнка: Первиненко (Ступакова) Елена Никитич

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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