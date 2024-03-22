Первиненко Антон Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Первиненко Марк Антонович
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Первиненко Протас Антонович
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Первиненко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Первиненко Мирон Антонович
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Первиненко Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Первиненко Спиридон Антонович
Мать ребёнка: Первиненко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первиненко Анна
Смерть
Неизвестно