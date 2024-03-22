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Первиненко Антон Степанович

Место рождения

Заретенье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Первиненко Марк Антонович

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Первиненко Протас Антонович

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Первиненко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Первиненко Мирон Антонович

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Первиненко Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Первиненко Спиридон Антонович

Мать ребёнка: Первиненко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первиненко Анна

Смерть
Неизвестно
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