Первиненко (Ступакова) Елена Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.
Сын: Первиненко Григорий Протасович
Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.
Сын: Первиненко Иван Протасович
Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Первиненко Данил Протасович
Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович
Смерть
Неизвестно