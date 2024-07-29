Первиненко (Ступакова) Елена Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первиненко (Ступакова) Елена Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1901 ст.

Муж: Первиненко Протас Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.

Сын: Первиненко Григорий Протасович

Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.

Сын: Первиненко Иван Протасович

Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Первиненко Данил Протасович

Отец ребёнка: Первиненко Протас Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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