Скидина (Гранкина) Мария
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти16.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Скидин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Скидин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Скидин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скидин Владимир
Отец ребёнка: Скидин Василий
Смерть
16.05.1980