Скидина (Гранкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скидина (Гранкина) Мария

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

16.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Скидин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Скидин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Скидин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скидин Владимир

Отец ребёнка: Скидин Василий

Смерть
16.05.1980
Орск, город Орск, Оренбургская область
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