(Скидина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скидин Василий
Мать: Скидина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно