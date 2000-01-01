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Илясов Алексей Алексеевич
Илясов Алексей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Илясов Алексей Ефремович
1914 г.р.
Мать
Илясова Агафья Емельяновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Илясов Алексей Ефремович
Мать:
Илясова Агафья Емельяновна
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