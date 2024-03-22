Илясов Алексей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлясов Алексей Ефремович

Илясов Алексей Ефремович

Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Илясов Ефрем Самуилович

Мать: Илясова Мария

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Илясов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Илясов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илясова Агафья Емельяновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close