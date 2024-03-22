Илясов Алексей Ефремович
Место рождения
Дата рождения1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Илясов Ефрем Самуилович
Мать: Илясова Мария
Рождение ребёнка
1953
Сын: Илясов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Илясов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Илясова Агафья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно