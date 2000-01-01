Илясова Агафья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Илясов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Илясов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно