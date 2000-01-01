Илясова Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илясова Агафья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Илясов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Илясов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Илясов Алексей Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илясов Алексей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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