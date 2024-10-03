Пешкова Александра Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Упоминание
20.12.1917
Крестница Анастасия, дочь крестьянина Моисей Григорьевич Пешков и жена его Анна Владимировна Восприемники: крестьянин Алексей Дмитриевич Булгаков и крестьянка Александра Митрофановна Пешкова
Смерть
Неизвестно