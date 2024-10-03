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Пешкова Александра Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Пешков Митрофан Григорьевич

Мать: Пешкова Агрипина Арсениева

Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Упоминание
20.12.1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Крестница Анастасия, дочь крестьянина Моисей Григорьевич Пешков и жена его Анна Владимировна Восприемники: крестьянин Алексей Дмитриевич Булгаков и крестьянка Александра Митрофановна Пешкова
Смерть
Неизвестно

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