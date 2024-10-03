Пешкова Агрипина Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пешкова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пешков Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пешков Роман Митрофанович
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пешков Трифон Митрофанович
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пешкова Марфа Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Упоминание
01.01.1915
Крестник Григорий, сын крестьянина временно проживающий в селе Романово Павел Спиридонович Сверчков и крестьянская жена Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Пешкова Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно