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Пешкова Агрипина Арсениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пешкова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пешков Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пешков Роман Митрофанович

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пешков Трифон Митрофанович

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пешкова Марфа Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Упоминание
01.01.1915
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Крестник Григорий, сын крестьянина временно проживающий в селе Романово Павел Спиридонович Сверчков и крестьянская жена Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Пешкова Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Григорьевич

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно

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