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Пешков Митрофан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Пешков Григорий

Мать: не указана

Переселенец из Воронежской губернии в 1914 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пешкова Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пешков Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пешков Роман Митрофанович

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пешков Трифон Митрофанович

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пешкова Марфа Митрофановна

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Упоминание
1914
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Воронежской губернии Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Пешкова Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно

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