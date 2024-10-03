Пешков Митрофан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Пешков Григорий
Мать: не указана
Переселенец из Воронежской губернии в 1914 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пешкова Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пешков Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пешков Роман Митрофанович
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пешков Трифон Митрофанович
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пешкова Марфа Митрофановна
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Упоминание
1914
Переселенец из Воронежской губернии Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Пешкова Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Пешкова Агрипина Арсениева
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Смерть
Неизвестно