Бутузов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузов Андрей Петрович

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Место рождения

Зайцево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

05.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1879

Отец: Бутузов Петр Ефимович

Мать: Любовь Исаевна

Зайцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1907

Дочь: Бутузова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Бутузова Александра Матвевна

Зайцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бутузова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Бутузова Александра Матвевна

Зайцево, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутузова Александра Матвевна

Смерть
Неизвестно
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