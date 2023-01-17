Бутузов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1879
Отец: Бутузов Петр Ефимович
Мать: Любовь Исаевна
Рождение ребёнка
05.08.1907
Дочь: Бутузова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Бутузова Александра Матвевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бутузова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Бутузова Александра Матвевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно