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Бутузова Ольга Андреевна
Бутузова Ольга Андреевна
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Место рождения
Зайцево
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
1921
Пол
Женский
Отец
Бутузов Андрей Петрович
1879 г.р.
Мать
Бутузова Александра Матвевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Бутузов Андрей Петрович
Мать:
Бутузова Александра Матвевна
Зайцево
, город Тула, Тульская область
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