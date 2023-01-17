Бутузова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Котова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Котова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
31.05.1938
Дочь: Котова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно