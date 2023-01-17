Бутузова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Зайцево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

05.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907

Отец: Бутузов Андрей Петрович

Мать: Бутузова Александра Матвевна

Зайцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Котова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович

Зайцево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Котова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
31.05.1938

Дочь: Котова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Трофимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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