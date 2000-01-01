Звонцов Логин Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонцов Логин Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Михаил Логинович

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Борис Логинович

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Фаина Логиновна

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Александра Логиновна

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Тамара Логиновна

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Евгений Логинович

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костыгова Зоя Логиновна

Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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