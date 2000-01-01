Звонцов Логин Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Фаина Логиновна
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Александра Логиновна
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Тамара Логиновна
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонцов Евгений Логинович
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костыгова Зоя Логиновна
Мать ребёнка: Звонцова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно