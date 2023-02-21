Звонцова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонцова Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Михаил Логинович

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Борис Логинович

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Фаина Логиновна

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Александра Логиновна

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звонцова Тамара Логиновна

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонцов Евгений Логинович

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костыгова Зоя Логиновна

Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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