Звонцова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Фаина Логиновна
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Александра Логиновна
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звонцова Тамара Логиновна
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонцов Евгений Логинович
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костыгова Зоя Логиновна
Отец ребёнка: Звонцов Логин Леонтьевич
Смерть
Неизвестно