Чумакова Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чумакова Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чумаков Иван Данилович

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Чумакова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чумаков Семён Данилович

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Чумакова Александра Даниловна

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чумаков Епифан Данилович

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чумаков Анисим Данилович

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чумаков Андрей Данилович

Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович

Смерть
Неизвестно

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