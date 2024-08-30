Чумакова Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чумакова Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Чумакова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Чумакова Александра Даниловна
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чумаков Даниил Павлович
Смерть
Неизвестно