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Чумаков Семён Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Чумаков Даниил Павлович

Мать: Чумакова Пелагея Никитична

Бракосочетание
14.10.1851 ст.

Жена: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Чумакова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Чумакова Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
19.08.1859 ст.

Дочь: Чумакова Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Бердова (Чумакова) Феодора Семёновна

Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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