Чумаков Семён Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
14.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Чумакова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Чумакова Ирина Семёновна
Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
19.08.1859 ст.
Дочь: Чумакова Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна
Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Бердова (Чумакова) Феодора Семёновна
Мать ребёнка: Чумакова (Чермных) Параскева Ефимовна
Смерть
Неизвестно