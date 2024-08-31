Чумаков Даниил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиМежду 1849 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чумакова Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Чумакова Анна Даниловна
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Чумакова Александра Даниловна
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична
Смерть
Между 1849 и 1858