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Чумаков Даниил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Между 1849 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Чумаков Павел Дометиевич

Мать: Чумакова Ксения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чумакова Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чумаков Иван Данилович

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Чумакова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чумаков Семён Данилович

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Чумакова Александра Даниловна

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чумаков Епифан Данилович

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чумаков Анисим Данилович

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чумаков Андрей Данилович

Мать ребёнка: Чумакова Пелагея Никитична

Смерть
Между 1849 и 1858

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