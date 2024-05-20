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Безсонов Игнатий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Безсонов Иван Васильевич

Мать: Безсонова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Безсонов Николай Игнатьев

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Безсонов Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1870

Дочь: Безсонова Марья Игнатьевна

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1874

Сын: Безсонов Иоан Игнатьевич

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1875

Сын: Безсонов Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1878

Сын: Безсонов Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1879

Дочь: Безсонова Зинаида Игнатьевна

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Безсонов Андрей Игнатьев

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Безсонов Трифон Игнатьев

Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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