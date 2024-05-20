Безсонов Игнатий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Безсонов Иван Васильевич
Мать: Безсонова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Безсонов Николай Игнатьев
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1870
Дочь: Безсонова Марья Игнатьевна
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1874
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1875
Сын: Безсонов Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1878
Сын: Безсонов Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1879
Дочь: Безсонова Зинаида Игнатьевна
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1885
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно