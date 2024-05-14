Безсонова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич
в исповед книге 1888 года его нет в живых. в 1885 ему 47 лет. Сын михаил еще не женат дочь Евдокия 16 лет
Рождение ребёнка
1831
Сын: Безсонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Безсонов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Безсонов Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно