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Безсонова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Безсонов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич

в исповед книге 1888 года его нет в живых. в 1885 ему 47 лет. Сын михаил еще не женат дочь Евдокия 16 лет
Рождение ребёнка
1831

Сын: Безсонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Безсонов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Безсонов Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Безсонов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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