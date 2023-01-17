Головина Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.02.1892
Дата смерти12.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия (Гаша)
Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Головин Иван
Отец ребёнка: Головин Лукьян (Лука) (Левонтьевич)
Рождение ребёнка
04.12.1929
Дочь: Мусабекова Дарья
Отец ребёнка: Головин Лукьян (Лука) (Левонтьевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1975
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно