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Головина Елена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.02.1892

Дата смерти

12.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия (Гаша)

Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Карпенко Иван Яковлевич

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Головин Иван

Отец ребёнка: Головин Лукьян (Лука) (Левонтьевич)

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Мусабекова Дарья

Отец ребёнка: Головин Лукьян (Лука) (Левонтьевич)

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Иван Яковлевич

Смерть
12.02.1975
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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