Головин Иван
Место рождения
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти18.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Образование
Неизвестно
начальное
Бракосочетание
01.03.1955
Рождение ребёнка
06.03.1955
Сын: Головин Николай
Мать ребёнка: Головина (Браславцева) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Браславцева) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сурикова) Надежда
Рождение ребёнка
23.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сурикова) Надежда
Смерть
18.10.1991
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно