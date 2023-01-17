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Головин Иван

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Место рождения

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

18.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Головин Лукьян (Лука) Леонтьевич

Мать: Головина Елена Гавриловна

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Образование
Неизвестно
начальное
Бракосочетание
01.03.1955

Жена: Головина (Браславцева) Раиса Григорьевна

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.03.1955

Сын: Головин Николай

Мать ребёнка: Головина (Браславцева) Раиса Григорьевна

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Браславцева) Раиса Григорьевна

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сурикова) Надежда

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сурикова) Надежда

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
18.10.1991
Яровое, город Яровое, Алтайский край
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Яровое, город Яровое, Алтайский край

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