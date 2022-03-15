(Сурикова) Надежда
Место рождения
Дата рождения18.04.1933
Дата смерти15.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933
Отец: Суриков Иван
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Рождение ребёнка
24.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Иван
Рождение ребёнка
23.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Иван
Смерть
15.03.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
17.03.2022
Славгородское