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(Сурикова) Надежда

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Место рождения

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.04.1933

Дата смерти

15.03.2022

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

С 1907 по 1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933

Отец: Суриков Иван

Мать: Сурикова (Бадак (Бодак)) Мария

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Рождение ребёнка
24.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Иван

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Иван

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
15.03.2022
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
17.03.2022
Славгородское

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