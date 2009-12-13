Мусабекова (Головина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусабекова (Головина) Дарья

Место рождения

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.12.1929

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Муж

1935 г.р.
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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929

Отец: Головин Лукьян (Лука) (Левонтьевич)

Мать: Головина Елена Гавриловна

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.12.1962

Муж: Мусабеков Кусан Мажитович

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусабеков Кусан Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусабеков Кусан Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусабеков Кусан Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусабеков Кусан Мажитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2009
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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