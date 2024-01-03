Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова (Волхонская) Анна Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова (Волхонская) Таисия Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волхонская) Феодора Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1885
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: (Волхонская) Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов