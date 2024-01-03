Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова (Волхонская) Анна Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова (Волхонская) Таисия Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Феодора Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Никита Семенов

Смерть
15.07.1885
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: (Волхонская) Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Волхонский Никита Семенов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

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