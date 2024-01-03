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Волхонский Никита Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Волхонский Семён Михайлов

Мать: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова (Волхонская) Анна Никитина

Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова (Волхонская) Таисия Никитина

Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Феодора Никитина

Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: (Волхонская) Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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