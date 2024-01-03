Волхонский Никита Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова (Волхонская) Анна Никитина
Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова (Волхонская) Таисия Никитина
Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волхонская) Феодора Никитина
Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: (Волхонская) Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно