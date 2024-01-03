Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Иван Петров
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Лобанова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Петров
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобанов Иван Петров
Смерть
Неизвестно