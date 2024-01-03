Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волхонский Никита Семенов

Мать: Волхонская (Пугачева) Мария Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван Петров

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Лобанова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Петров

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Иван Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.