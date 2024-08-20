Ковбасова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковбасов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Ковбасов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Кузьмина (Ковбасова) Ульяна Мхайловна
Отец ребёнка: Ковбасов Михаил
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Ковбасов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ковбасов Михаил
Рождение ребёнка
27.10.1920
Дочь: Творус (Ковбасова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ковбасов Михаил