Ковбасова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковбасова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковбасов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Ковбасов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Кузьмина (Ковбасова) Ульяна Мхайловна

Отец ребёнка: Ковбасов Михаил

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Ковбасов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ковбасов Михаил

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.10.1920

Дочь: Творус (Ковбасова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ковбасов Михаил

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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