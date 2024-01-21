Кузьмина (Ковбасова) Ульяна Мхайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Ковбасова) Ульяна Мхайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
1934 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ковбасов Михаил

Мать: Ковбасова Татьяна

Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Кузьмин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

с. Барлук, Куйтунского района
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кузьмин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

с. Барлук
Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Ступина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

с. Барлук
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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