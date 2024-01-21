Кузьмина (Ковбасова) Ульяна Мхайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Ковбасов Михаил
Мать: Ковбасова Татьяна
Рождение ребёнка
23.11.1930
Сын: Кузьмин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич
с. Барлук, Куйтунского района
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич
с. Барлук
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Ступина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Дмитриевич
с. Барлук
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно