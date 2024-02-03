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Ковбасов Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ковбасов Михаил

Мать: Ковбасова Клавдия Динииловна

Рождение ребёнка
07.02.1965

Дочь: Пельцер Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбасова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбасова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна

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