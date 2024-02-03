Ковбасов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ковбасов Михаил
Рождение ребёнка
07.02.1965
Дочь: Пельцер Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбасова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбасова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Евдокимовна